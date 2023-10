Liga dos Campeões regressa à Sport TV, que detém as três competições europeias

A Sport TV retoma os direitos de transmissão da competição que dita o campeão europeu de clubes entre o futebol masculino, depois de em 2018 estes terem sido atribuídos à Eleven Sports.Os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões de futebol (UEFA Champions League) regressou à Sport TV, que também irá transmitir a Super Taça Europeia, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.

A Sport TV retoma, assim, os direitos de transmissão da competição que dita o campeão europeu de clubes entre o futebol masculino, depois de em 2018 estes terem sido atribuídos à Eleven Sports.

Os confrontos começaram duas horas antes do jogo da Champions, que terminaria com um empate a 1-1, com mais de 200 adeptos do PSV no centro de Lens. Dentro do estádio Félix Bollaert verificou-se o lançamento de objetos, entre os quais cadeiras e vidros."Temos zero pontos e zero golos. Não é a altura certa para falar se o Benfica consegue seguir na prova""Temos zero pontos e zero golos.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, reagiu à derrota frente à Real Sociedad, na terceira jornada da Liga dos Campeões. headtopics.com

