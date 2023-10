Liga dos Campeões regressa à Sport TV, mas DAZN mantém direitos

A Sport TV retoma os direitos de transmissão da competição que dita o campeão europeu de clubes entre o futebol masculino, depois de em 2018 estes terem sido atribuídos à Eleven Sports. Ainda assim, a DAZN, que em Portugal opera os canais Eleven, esclarece que mantém os direitos.

Contactada pela, fonte oficial da empresa salientou que a Sport TV ganhou o pacote de"jogos mais importantes" da competição a partir da próxima época (2024/2025).Também assegurou os resumos de todos os jogos das três competições de clubes da UEFA.

