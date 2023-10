Liga das Nações feminina. Áustria - Portugal na RTP1

As "navegadoras" ocupam o segundo lugar do grupo, com três pontos, depois de terem vencido a Noruega (3-2) e perdido frente à França (2-0). A seleção gaulesa lidera com seis pontos, e Noruega e Áustria, ambas com um ponto, ocupam a terceira e quarta posições.

As "navegadoras" ocupam o segundo lugar do grupo, com três pontos, depois de terem vencido a Noruega (3-2) e perdido frente à França (2-0). A seleção gaulesa lidera com seis pontos, e Noruega e Áustria, ambas com um ponto, ocupam a terceira e quarta posições.

Francisco Neto fala em 'margem de erro muito reduzida' na Liga das NaçõesO selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, disse quinta-feira que a 'margem de erro é muito reduzida' na Liga das Nações, pelo que 'todos os jogos são importantes' rumo à permanência das lusas na 'primeira divisão'. Consulte Mais informação ⮕

Liga das Nações. Seleção feminina de futebol já está em AltachPortugal regressa amanhã à Liga das Nações Feminina. A seleção nacional já está em Altach onde tem o primeiro de dois jogos com a seleção da Áustria. Consulte Mais informação ⮕

'Tragam-nos para casa': uma cadeira por cada refém à porta das Nações UnidasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Declarações de Guterres são conformes à Carta das Nações Unidas, defende MarceloIsrael exige a demiss&227;o do secret&225;rio-geral da ONU pelo que diz ter sido um "discurso chocante". Consulte Mais informação ⮕

Marcelo defende que Guterres fez declarações conformes à Carta das Nações UnidasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Marcelo defende que Guterres fez declarações conformes à Carta das Nações UnidasPresidente da República enfatiza 'salvaguarda dos valores e princípios' do documento por parte do secretário-geral da ONU. Consulte Mais informação ⮕