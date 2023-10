Liga das Nações feminina. Portugal perde na Áustria e cai para terceiro do Grupo A2

Depois de ter somado na ronda anterior o primeiro triunfo na prova, a equipa lusa tinha de vencer para se manter na corrida ao primeiro lugar, único que dá acesso às meias-finais, mas um golo na própria baliza de Catarina Amado, aos 63 minutos, e outro de Dunst, aos 69, ditaram o segundo desaire da formação das `quinas`, que ainda reduziu no último minuto (90+6) por Tatiana Pinto.

Com esta derrota, Portugal, que recebe a Áustria na próxima terça-feira, caiu para o terceiro lugar da `poule`, com três pontos, menos um do que as austríacas, segundas, com quatro, e menos três do que a França, que lidera com seis pontos, resultantes de dois triunfos, e que ainda hoje joga em casa da Noruega, última classificada, com apenas um ponto.

O vencedor de cada grupo segue para a `final four` da prova, o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao `play-off` de despromoção e o quarto desce à Liga B.

