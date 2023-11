Liga abre inquérito após queda de proteção no Estádio da Oliveirense

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) abriu hoje um inquérito para apurar os motivos da queda de uma barreira, um dos guarda-corpos, no Estádio da Oliveirense, resultando em três feridos ligeiros.

"A Liga Portugal informa que irá abrir um processo de inquérito para determinar as razões que motivaram a queda de um dos guarda-corpos que separa a bancada do relvado no Estádio Carlos Osório, durante o jogo entre UD Oliveirense e UD Leiria, e que provocou ferimentos ligeiros em três adeptos", indicou a LPFP.

No seguimento deste incidente, a Liga contará já na segunda-feira com a comissão técnica de vistorias no Estádio Carlos Osório, no sentido de avaliar as condições de segurança, que"terão de ser validadas antes da realização do próximo encontro da UD Oliveirense na condição de visitado". headtopics.com

Liga abre inquérito após queda de proteção no Estádio da OliveirenseVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Liga abre inquérito após queda de proteção no Estádio da OliveirenseA Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) abriu hoje um inquérito para apurar os motivos da queda de uma barreira, um dos guarda-corpos, no Estádio da Oliveirense, resultando em três feridos ligeiros. Consulte Mais informação ⮕

Liga abre inquérito após queda de proteção no Estádio da OliveirenseTrês pessoas ficaram feridas. Consulte Mais informação ⮕

Liga dos Campeões e Liga Europa vão deixar de ser emitidas em sinal abertoAcordo representa investimento superior a 20 milhões de euros por época. Consulte Mais informação ⮕

Casa Pia impõe empate ao Benfica em pleno estádio da LuzVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Os cafres do séc. XXI da União EuropeiaAceder pessoalmente à Conservatória dos Registos Centrais só é viável para quem tem a alquimia de conseguir uma senha de acesso para esse efeito. A relação com o utente é uma luta entre David e Golias Consulte Mais informação ⮕