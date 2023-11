Liga abre inquérito após queda de proteção no Estádio da Oliveirense

Vizela 0-2 FC Porto: Recomeça a partidaTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroA Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) abriu este domingo um inquérito para apurar os motivos da queda de uma barreira, um dos guarda-corpos, no Estádio da Oliveirense, resultando em três feridos ligeiros.

"A Liga Portugal informa que irá abrir um processo de inquérito para determinar as razões que motivaram a queda de um dos guarda-corpos que separa a bancada do relvado no Estádio Carlos Osório, durante o jogo entre UD Oliveirense e UD Leiria, e que provocou ferimentos ligeiros em três adeptos", indicou a LPFP.

No seguimento deste incidente, a Liga contará já na segunda-feira com a comissão técnica de vistorias no Estádio Carlos Osório, no sentido de avaliar as condições de segurança, que"terão de ser validadas antes da realização do próximo encontro da UD Oliveirense na condição de visitado".

Três `startups` portuguesas nos primeros três lugares em competição em MacauAs `startups` portuguesas Glooma, Bedev e Fykia Biotech arrecadaram hoje o primeiro, segundo e terceiro lugares, respetivamente, na competição '929 Challenge', em Macau. Consulte Mais informação ⮕

Liga dos Campeões e Liga Europa vão deixar de ser emitidas em sinal abertoAcordo representa investimento superior a 20 milhões de euros por época. Consulte Mais informação ⮕