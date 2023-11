Liga abre inquérito após queda de proteção no Estádio da Oliveirense

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional abriu hoje um inquérito para apurar os motivos da queda de uma barreira, um dos guarda-corpos, no Estádio da Oliveirense, resultando em três feridos ligeiros

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) abriu hoje um inquérito para apurar os motivos da queda de uma barreira, um dos guarda-corpos, no Estádio da Oliveirense, resultando em três feridos ligeiros.

“A Liga Portugal informa que irá abrir um processo de inquérito para determinar as razões que motivaram a queda de um dos guarda-corpos que separa a bancada do relvado no Estádio Carlos Osório, durante o jogo entre UD Oliveirense e UD Leiria, e que provocou ferimentos ligeiros em três adeptos”, indicou a LPFP. headtopics.com

No seguimento deste incidente, a Liga contará já na segunda-feira com a comissão técnica de vistorias no Estádio Carlos Osório, no sentido de avaliar as condições de segurança, que “terão de ser validadas antes da realização do próximo encontro da UD Oliveirense na condição de visitado”.

