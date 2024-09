Licenças de parentalidade alargadas em Portugal ultrapassam 50% pela primeira vez

” pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, são referentes ao período entre maio de 2023 e fevereiro de 2024.. Em anos anteriores os valores nunca tinham superado os 50%: em 2015 o valor era de 28,6%, 40% em 2019, e 45,8% em 2022.Além disso, também há. Desde maio do ano passado, a Segurança Social concedeu 16.675 licenças alargadas, o que representa um aumento de 33% em comparação com a totalidade do ano de 2022.

