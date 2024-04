Leokadia Pombo expulsa do 'Big Brother' e faz balanço da sua participação

Leokadia Pombo foi a concorrente expulsa este domingo, dia 14 de abril, do ‘ Big Brother e esteve esta segunda-feira no ‘Dois às 10’.fez um balanço da sua participação no ‘ Big Brother ’ e acredita que tenha sido expulsa porque era o destino.

“Tive alguns dias negativos, estava meio em baixo, mas acredito muito no destino. Talvez é o princípio de uma nova caminhada”,A jovem, que já participou na edição do reality-show em Moçambique, confessou que participar na edição portuguesa foi mais difícil. “Este foi mais difícil porque estava com pessoas de diferente cultura. Tínhamos algumas ideais diferentes, tentava dizer alguma coisa e talvez era percebida de outro jeito… Foi um pouco mais difícil sim”,Leokadia Pombo desabafou que é uma pessoa muito defensiva devido ao que viveu no passado. Quanto aos colegas da ‘casa’ afirmou gostar muito de Daniela Ventura e criticou Catarina Miranda.

“Não é fácil estar com a Catarina Miranda na casa. Não duvido da bondade dela, mas ela foi para jogar, mas acaba usando muito o emocional das pessoas. Destabiliza muito as pessoas e é essa parte que não concordo”

