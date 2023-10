Leixões vai poder voltar a jogar no Estádio do Mar

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto confirma o levantamento da interdição, em vigor desde 18 de outubro. A decisão de interditar o Estádio do Mar, em Matosinhos, foi tomada devido à falta de regulamento de segurança do recinto.

Contactada pela Lusa, a APCVD confirma o levantamento da interdição, em vigor desde 18 de outubro, depois de o Leixões ter apresentando, o que lhe permite jogar no Estádio do Mar no sábado frente ao Belenenses, em partida da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A decisão de interditar o Estádio do Mar, em Matosinhos, que serve de casa ao Leixões, foi tomada devido à falta de regulamento de segurança do recinto. headtopics.com

A formação de Matosinhos foi afastada da Taça de Portugal no desempate por grandes penalidades (2-1) e regressa ao Estádio do Mar no sábado para defrontar o Belenenses, que é 15.º na II Liga.

