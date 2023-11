Leiria investe 635 mil euros na requalificação da rede de drenagem para evitar cheias

A intervenção, que tem uma duração de 180 dias, é da responsabilidade do Município de Leiria e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), cabendo à autarquia o investimento de 502.090 euros e aos SMAS 133.395 euros, disse à Lusa Ricardo Gomes.

A reabilitação de um caneiro, a criação de uma estação elevatória e de um coletor de meia encosta são algumas das soluções previstas num estudo encomendado pelo Município de Leiria para prevenir cheias até 2035.

De acordo com a análise, realizada pela equipa técnica da empresa Hidra, estima-se que, “nos próximos 20 a 40 anos, se verifique um agravamento da intensidade da precipitação em 5%” na cidade de Leiria.

Por isso, o objetivo será a manutenção de grande parte do caneiro que atravessa a zona baixa da cidade e a sua substituição num pequeno troço, junto ao Jardim Luís de Camões.

