"Legionella". Idosos e doentes de Vila Praia de Âncora devem ficar em casa. O Chega vai propor a realização de um debate de urgência no parlamento sobre assuntos do Ministério das Infraestruturas, e espera que o primeiro-ministro marque presença, uma vez que assumiu essa pasta.

"Se o senhor primeiro-ministro assume a pasta do Ministério das Infraestruturas, então o Chega vai propor um debate de urgência, precisamente sobre o Ministério das Infraestruturas, e sobre os negócios que envolvem o Ministério das Infraestruturas, e espera que seja o próprio primeiro-ministro a vir ao parlamento", anunciou o líder do Chega, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República."António Costa quer ser ministro das Infraestruturas ao mesmo tempo, então tem que vir ao parlamento prestar esclarecimentos sobre o Ministério das Infraestruturas", salientou, defendendo que"não se pode valer da sua posição de primeiro-ministro" para não ir ao debate na Assembleia da República

CMJORNAL: Idosos de Vila Praia de Âncora devem ficar em casa devido a 'legionella'Surto já infetou oito pessoas.

CMJORNAL: Líder do PSD compreensível sobre António Costa assumir pasta das infraestruturasLuís Montenegro, líder do PSD, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas após a demissão de João Galamba.

ECO_PT: Presidente do PSD considera normal que primeiro-ministro assuma funções de ministro das InfraestruturasO presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira normal que o primeiro-ministro assuma funções de ministro das Infraestruturas, na sequência da demissão e exoneração de João Galamba, numa altura em estão marcadas eleições legislativas antecipadas.

CMJORNAL: João Galamba demite-se do cargo de ministro das InfraestruturasJoão Galamba demitiu-se, esta segunda-feira, do cargo de ministro das Infaestruturas. Em comunicado, o governante demissionário esclareceu que a decisão deriva de uma"profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função. "O trabalho feito, os bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", detalhou

EXPRESSO: Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupçãoO ministro das Infraestruturas, João Galamba, demitiu-se após a queda das acusações de corrupção e prevaricação no processo em que era arguido. Galamba afirma que sempre atuou em absoluto respeito pela lei e que a demissão é resultado de uma reflexão pessoal e familiar.

