Lee Miller: Da passarela à linha de frente

Com o eclodir da II Guerra Mundial, Miller documentou o Blitz e forçou a sua ida para a frente de combate, como correspondente de guerra da Vogue de Londres.

Com a diferença que os ‘caçadores’ de imagens conservavam, em vez de matarem, os objetos dos seus disparos. Uma analogia que se aplica como uma luva a Lee Miller – modelo, fotógrafa, repórter de guerra e mulher de armas norte-americana cuja vida é retratada no filme Lee Miller – Na linha da frente, de Ellen Kuras, que acaba de se estrear nas salas portuguesas.

