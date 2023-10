Leandro confessa: “A ferida não está sarada, nem há cicatriz ainda”

Leandro esteve, esta sexta-feira, na “Casa Feliz”, na SIC, para falar sobre a nova música que aborda uma etapa difícil da sua vida. O artista explicou que a nova canção “Queria esquecer-me de ti” reflete “um momento menos bom” que viveu: “Reflete a minha separação e foi um momento que eu achei que deveria escrever esta canção, deveria registar, porque todos os momentos da minha vida têm esse registo”.

“Peguei no teclado e comecei por ir fazendo a base e as coisas foram nascendo muito fácil, porque o sentimento era forte, a saudade, a tristeza, a emoção… era tudo ali uma grande mistura e acho que ficou ali um resultado fantástico”, comentou Leandro. Questionado sobre a sua separação, Leandro afirmou: “A ferida não está sarada, nem há cicatriz ainda. Ainda há ferida, ainda está aberta. Mas o tempo o dirá”.

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

ATelevisao »

Descoberta paisagem escondida na Antártida. Debaixo do gelo existem vales e montanhas com mais de 14 milhões de anosA Antártida é um deserto gelado, mas não é plana. As ondulações à superfície fazem adivinhar a existência de vales e montanhas por baixo do gelo. Uma dessas paisagens foi agora revelada. Consulte Mais informação ⮕

Presidente do Supremo questiona abertura do recurso ao Tribunal Constitucional a todos os cidadãosO presidente do Conselho Superior da Magistratura questionou a abertura do recurso ao Tribunal Constitucional a todos os cidadãos, argumentando que existem outras hipóteses. Consulte Mais informação ⮕

Há condições para a Web Summit decorrer ‘com normalidade’Costa Silva fez ‘diligências’ e ‘contactos’ para saber se existem condições para a realização da cimeira tecnológica em Lisboa, em novembro, tal como está previsto. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Autoridade Tributária faz novas buscas na casa do cofundador da AlticeO advogado Pedro Marinho Falcão, que representa com Magalhães e Silva o cofundador da Altice, afirma que as novas buscas pretendem 'verificar se existem novos documentos na casa de Armando Pereira e que, no fundo, são a repetição do que ocorreu em julho'. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 230 ocorrências entre as 00H00 e as 11H30 no Norte e Centro devido ao mau tempoNão há registo de vítimas nem danos avultados. Consulte Mais informação ⮕

Presidente do Conselho Europeu destaca conferência para paz no Médio OrienteAinda não há data prevista para a realização da conferência. Consulte Mais informação ⮕