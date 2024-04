O álcool continua a ser o mais consumido, mas pessoas fumam mais e apostam mais. O inquérito foi realizado pelo CICS.NOVA — Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) para o SICAD — Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, na sequência dos estudos realizados em 2001, 2007, 2012 e 2017. Os resultados de um inquérito nacional, divulgado esta quarta-feira, revelam que as pessoas estão a fumar mais e a jogar mais a dinheiro.

Mas o álcool ainda é a substância psicoativa mais consumida em Portugal. O V Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2022, divulgado esta quarta-feira volta a apresentar o álcool como a substância psicoativa mais consumida em Portugal. Três em cada quatro pessoas (75,8%) entre os 15 e os 74 anos tiveram pelo menos uma experiência de consumo de álcool ao longo da vida

Aumento no número de consumidores abusivos ou dependentes de álcool em PortugalUm estudo nacional revela que a taxa de consumidores abusivos ou dependentes de álcool triplicou desde 2017, com cerca de 259 mil casos em Portugal em 2022. Aproximadamente 3,5% da população entre os 15 e os 74 anos é consumidora abusiva ou dependente de álcool.

