Lavrov Defende Integridade de Fronteiras Sem Referir Violações na Ucrânia

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, discursou na ONU acusando o Ocidente de se opor à igualdade entre povos e de impor sanções em seu próprio benefício. O discurso não mencionou a invasão da Ucrânia.

ONU: Sergey Lavrov defende importância da integridade de fronteiras sem referir que o seu país violou essa regra na UcrâniaO ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, discursou na ONU, onde acusou mais uma vez o Ocidente de se opor a uma maior igualdade entre os povos, de impor sanções e de dominar todo o sistema em seu próprio benefício.

Montenegro Condena Guerra da Rússia na Ucrânia e Defende Reforma do Conselho de Segurança da ONUEm discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro português condenou a guerra da Rússia contra a Ucrânia e manifestou profunda preocupação com a escalada de violência no Médio Oriente. Luís Montenegro defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e apoiou as pretensões do Brasil e da Índia para integrar o órgão.

Biden acredita na vitória da Ucrânia e defende solução diplomática para o Médio OrienteO presidente norte-americano diz que Vladimir Putin falhou todos os objetivos e que a Ucrânia vai acabar por vencer a guerra, bem como uma paz duradoura e livre. Sobre a guerra no Médio-Oriente, Joe Biden diz que a solução diplomática é a única opção.

Biden Reforça Apoio à Ucrânia e Israel e Defende Paz no Médio OrienteEm discurso na Assembleia Geral da ONU, Biden reiterou o apoio dos EUA à Ucrânia e Israel, reconhecendo o direito ao Estado Palestíno. Enfatizou a importância das decisões atuais para o futuro global e destacou a necessidade de paz no Médio Oriente, condenando o ataque do Hamas e prometendo a libertação dos reféns.

Borrell Defende Apoio Militar à Ucrânia e Negociações em Termos de KievO alto-representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, defendeu o apoio militar e económico à Ucrânia, argumentando que as negociações para a paz devem ser conduzidas nos termos de Kiev. Borrell destacou a necessidade de preparar militarmente a Ucrânia enquanto se discutem as vias para a paz.

