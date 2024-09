Lavrov acusa Ocidente de querer transformar ONU em ferramenta para planos comerciais

Sergey Lavrov , o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, acusa o Ocidente de querer “transformar as Nações Unidas numa ferramenta para os seus planos comerciais”.

E deixou ainda avisos sobre a “insensatez e o perigo” presente na “ideia de lutar pela vitória com uma potência nuclear, que é o que é a Rússia”. “A operação de resgate está em curso e continuamos a lidar com as consequências e a salvar vidas. Estamos a fazer tudo para garantir ao nosso povo a ajuda de que precisa.”

O responsável norte-americano disse ter manifestado ao homólogo chinês a “profunda preocupação sobre o apoio da China à indústria de defesa russa, que está a alimentar a máquina de guerra russa e a perpetuar a guerra que a China afirma querer acabar”. Já Wang Yi denunciou “a repressão” dos Estados Unidos contra o comércio, a tecnologia e a economia chinesas e pediu um “diálogo respeitoso” entre os dois países, “uma vez que os EUA afirmaram repetidamente que não têm intenção de entrar em confronto com a China”, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

