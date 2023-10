'Lavora con noi'. Vaticano lançou site de oferta de emprego

que recebe candidaturas de emprego. A secção, que está aberta desde terça-feira, é a primeira na história da Santa Sé a oferecer ofertas de trabalho online.

“Uma questão central na reforma económica diz respeito ao pessoal, que, como sempre acontece, é uma das reformas mais complexas a serem implementadas, também porque, para implementar a reforma e cumprir a missão da Santa Sé, são necessárias pessoas com competência adequada, motivação e, acima de tudo, senso de ética“Como fazer para trabalhar na Santa Sé? Que cargos estão disponíveis? Essas perguntas”, afirmou Luis Herrera, diretor de Recursos Humanos da Santa Sé, “agora podem ser respondidas publicamente graças à secção do site dedicada a isso, ‘Trabalhe connosco’.

Todas as informações sobre as vagas e as características exigidas do candidato serão publicadas ali. Qualquer pessoa interessada poderá se candidatar por meio do siteEntre as propostas de trabalho estão contratos permanentes a analistas financeiros, gestores de risco no sector imobiliário e financeiro, responsáveis pela conformidade destes investimentos e jornalistas. headtopics.com

"competências adequadas no domínio da luta contra o branqueamento de capitais e do combate ao financiamento do terrorismo". "Trabalhe connosco" é assim uma secção dedicada a "leigos", pelo que as candidaturas de pessoas ligadas à igreja, como padres e religiosos, não são aceites. Os candidatos são também recordados de que "devido ao carácter pastoral e eclesial do serviço, pressupõe-se a conformidade com os princípios da doutrina da Igreja".

