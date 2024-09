Laura Loomer Acompanha Trump Durante Campanha Eleitoral e Atrai Críticas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a

Acompanha o candidato republicano durante a sua campanha eleitoral, considera-se jornalista de investigação e já foi banida de várias redes sociais por fazer publicações racistas, anti-imigrantes e anti-islâmicas.

Quem é Laura Loomer, a ativista de extrema-direita que Donald Trump quer ao seu lado na campanha para a Casa BrancaTrump quis convidá-la para a campanha no ano passado, mas os seus conselheiros vetaram a escolha. Agora, aparece em público com o círculo próximo do republicano, um apoio criticado até pelo partido.

