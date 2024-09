Laura Carreira vence Melhor Realização em San Sebastián

Laura Carreira vence Melhor Realização ex-aequo em San Sebastián e a Concha de Ouro fica em Espanha: é de Albert SerraDupla vitória portuguesa esta noite de sábado no maior festival da Península Ibérica: “ On Falling ”, coprodução da BRO, partilha Melhor Realização, “Tardes de Soledad”, coprodução da Rosa Filmes, vence o festival...

“Ela só gritava ‘em terra de comunistas viva Salazar’”: mulher acusada de insultos racistas também provocou desacatos na GNR

Laura Carreira On Falling Festival De San Sebastián Cinema Português Prémios

Filmes de Laura Carreira e Denise Fernandes em competição no Festival de Cinema de LondresOs filmes "On Falling", de Laura Carreira, e "Hanami", de Denise Fernandes, foram selecionados para a competi&231;&227;o de estreias na realiza&231;&227;o de longas-metragens do Festival de Cinema de Londres 2024, anunciou hoje a organiza&231;&227;o.

'Temos de saber sair': Jéssica Augusto, a segunda melhor portuguesa de sempre na maratona, termina carreiraA atleta, quase com 43 anos, queria ter-se despedido nos Jogos Ol&237;mpicos, "mas n&227;o foi poss&237;vel". Afinal, "a vida &233; diferente, as pernas tamb&233;m j&225; n&227;o rendem".

