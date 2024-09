Laura Carreira ganha Concha de Prata no Festival de San Sebastián

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoA cineasta portuguesa Laura Carreira foi premiada com a Concha de Prata de melhor realização, no Festival de Cinema de San Sebastian, Espanha, pela longa-metragem de estreia" On Falling ", ex-aequo com Pedro Martín-Calero, por"El llanto".

Em todos os filmes, Laura Carreira explora questões ligadas ao trabalho e à precariedade, na atualidade. "On Falling" tem produção da portuguesa BRO Cinema, em coprodução com o Reino Unido, através da Sixteen Films, cofundada pelo realizador Ken Loach.

Laura Carreira On Falling Festival De San Sebastián Concha De Prata Cinema Português

