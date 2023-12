Land Rover comemora 75 anos

A Land Rover está a comemorar 75 anos. Os seus modelos tornaram-se um objeto de culto pela robustez e capacidade de superar todos os obstáculos. Nem a realeza resistiu! A Land Rover foi fundada pelos irmãos Maurice e Spencer Wilks em 1947 e o primeiro modelo surgiu um ano depois.

A sua fonte de inspiração foi o Jeep Willys, um veículo 4×4 usado pelas tropas americanas na Segunda Guerra Mundial, a partir daí criaram um conceito novo que combinava a simplicidade de um utilitário com a robustez e sobriedade de um veículo de trabalho. O primeiro modelo denominado Serie I foi apresentado no Salão Automóvel de Amesterdão de 1948 e foi produzido durante uma década. Utilizava o chassis de longarinas e os eixos rígidos do Willys, tinha motor a gasolina 1.6 (50 cv) e caixa de quatro velocidades. Foi construído com painéis de alumínio rebitados em substituição do ferro. Podia transportar até nove pessoas, o tejadilho era de lona e as portas dianteiras eram removíveis na metade superio





