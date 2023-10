Lancia 037 nasceu para vencer

Há 40 anos, a Lancia foi campeã do mundo de ralis com o fantástico 037 Rally. A astúcia dos italianos levou a melhor sobre o poderio das quatro rodas motrizes dos Audi.A marca italiana tem uma longa história no desporto automóvel. Na década de 50 destacou-se ao vencer a exigente Pan-Americana e as míticas Mille Miglia, e marcou presença na Fórmula 1, ao lado da Ferrari.

Quando a federação internacional decidiu introduzir, em 1982, os carros de grupo N, A e B, a história dos ralis começou a mudar. O grupo Fiat estava habituado a ganhar títulos mundiais com o 131 Abarth e reagiu apresentando um verdadeiro protótipo de estrada da Lancia com o código interno 037, um carro leve e ágil, com motor central e tração traseira.

O motor de quatro cilindros 2.0 foi montado em posição longitudinal central para garantir a estabilidade a alta velocidade. O motor tinha sido usado nos Fiat 124 Spider e 131 Abarth e no Beta Montecarlo, e foi otimizado pela Abarth para este modelo. Com a introdução do compressor volumétrico o motor tinha resposta brutal a todos os regimes e a potência chegou aos 310 cv. headtopics.com

A carroçaria muito estilizada era fabricada em poliéster com reforços em fibra de vidro. O interior minimalista e racional era próprio da competição, enquanto alguns apêndices aerodinâmicos no pilar e na traseira elevavam ainda mais o seu desempenho.

O Rally 037 teve uma carreira de sucesso nos ralis entre 1982 e 1985. Participou em 27 ralis do Mundial, venceu seis, e conquistou o título mundial de construtores em 1983, foi a última vez que um carro de duas rodas motrizes foi campeão. Ao volante do 037 Rally passaram os melhores pilotos do mundo, caso de Markku Alen, Walter Röhrl, Massimo Biasion e Attilio Bettega, este último viria a morrer ao volante de um 037 na Volta à Córsega em 1985. headtopics.com

