Lai Ching-te será o novo Presidente de Taiwan

Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, será o novo Presidente de Taiwan. Pequim admitiu utilizar ‘todos os meios necessários’ para evitar a independência e falou numa escolha entre a ‘guerra e a paz’.Num ano que será marcado por eleições, as atenções centraram-se primeiro em Taiwan. A eleição não ficou aquém das expectativas, e a previsão de uma disputa renhida concretizou-se.

O Partido Democrático Progressista, pró-independência, levou a melhor sobre o Kuomintang, uma força mais próxima da China. Lai Ching-te, que até então era o vice-presidente, será o novo Presidente de Taiwan, vencendo as eleições com 40,1% dos votos e alargando assim o período do PDP no poder. Pequim admitiu utilizar «todos os meios necessários» para evitar a independência e caracterizou as eleições como sendo uma escolha entre a «guerra e a paz». Taiwan tem sido o palco de um braço de ferro entre os Estados Unidos e a China, e o resultado das eleições – que têm sido consideradas uma vitória da democracia – pode conduzir ao aumento das tensões no estreit





Eleições presidenciais em Taiwan: candidato pró-independência lidera contagem de votos
Com mais de 96,78% dos votos contabilizados nos círculos eleitorais, o candidato pró-independência de Taiwan, Lai Ching-te, está à frente na contagem com 40,23% dos votos, um resultado que se traduz numa vitórias nestas eleições presidenciais.

