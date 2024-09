Lady Gaga Sobre Boatos de Início da Carreira: 'Se Sentiu Vergonha?'

No início da sua carreira, Lady Gaga foi alvo de boatos de que seria, na verdade, um homem, aos quais decidiu não responder: “E se houver alguém mais jovem que esteja a ser alvo do mesmo, e que pense que uma figura pública como eu sente vergonha?” Lady Gaga esteve à conversa com Bill Gates para o programa deste na Netflix, “What’s Next? The Future With Bill Gates ”.

“O motivo pelo qual não respondi a essas questões foi porque não me senti uma vítima, e porque pensei: e se houver alguém mais jovem que esteja a ser alvo do mesmo, e que pense que uma figura pública como eu sente vergonha?” “Stefani Germanotta, nunca vais ser famosa”: Lady Gaga responde a colegas de faculdade, 20 anos depois

Lady Gaga Boatos Carreira Bill Gates Rumores

