Mudança: será a sustentabilidade uma causa perdida? A resposta é curta e grossa: não. Porém, avisam seis dos 20 Líderes da Transição escolhidos pelo Expresso, é preciso agir já e implementar políticas que permitam acelerar o percurso rumo à neutralidade carbónica. Pelo caminho, há desafios sociais para as quais as empresas e o Estado estão convocados.

Até ao final desta década, a especialista espera ter um mundo “com muitos painéis solares, muitos veículos elétricos” e “maior armazenamento de energia”, um dos grandes desafios que o sector enfrenta hoje.Fazer uma viagem no tempo e recuperar velhos hábitos é a proposta apontada por Débora Laborde, a jovem mergulhadora que quer os oceanos livres de lixo.

O objetivo é que, independentemente da formação académica, todos os currículos ofereçam uma perspetiva ambiental que inclua os impactos financeiros e sociais das escolhas que fazemos. “Isso dá-nos um poder enorme, porque se o consumidor quer comprar bens e serviços com esses critérios, as empresas vão agir ainda mais depressa”, defende. headtopics.com

À frente dos destinos do Grupo DST, o gestor tem procurado cumprir a sua quota-parte de responsabilidade com iniciativas de apoio a comunidades desfavorecidas, incentivo ao acesso à formação e integração de refugiados nos quadros dos seus negócios. “Depois há questões sociais, mas vamos comer um boi às postas. Esta é a posta que estamos a comer no curto prazo, aumentar os salários aos trabalhadores”, reforça.

Substituir os automóveis pelas bicicletas, trotinetes e microcarros tem de ser o caminho a seguir, defende. Mas para isso será preciso criar condições que incentivem a adoção destes meios de transporte para quem “trabalha na cidade e dorme nas chamadas cidades-dormitório”. “É o desafio que a Tuga tem pela frente e pelo qual temos estado a lutar há dois anos e meio”, assegura. headtopics.com

