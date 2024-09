Líderes do Quad anunciam reforço da cooperação naval no Indo-Pacífico

"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndio"Isto não é comunismo; é Evangelho puro": Papa Francisco quer ricos a pagar mais impostosMatou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas.

No final da cimeira, as quatro nações emitiram um comunicado conjunto no qual anunciaram uma expansão da colaboração marítima que tinha sido anunciada pela primeira vez na cimeira Quad no Japão há dois anos, coincidindo com a reunião do G7.

Quad anuncia novos exercícios conjuntos para enfrentar ascensão da ChinaEstados Unidos, Japão, Índia e Austrália anunciam novas iniciativas para reforçar a cooperação naval no Indo-Pacífico durante a cimeira do Diálogo de Segurança Quadrilateral.

'Decisão América': quais os Estados que podem dar a vitória a Kamala Harris?Quando faltam 45 dias para as eleições nos Estados Unidos, Germano Almeida analisa as últimas notícias sobre a corrida à Casa Branca. Nesta edição do 'Decisão América', o convidado é o historiador Lourenço Pereira Coutinho.

Elisabeth da Bélgica: a herdeira mais velha da sua geração muda-se para os Estados UnidosA filha primogénita dos reis Filipe e Matilde é a mais velha da sua geração, à qual pertencem também Amália da Holanda, Leonor de Espanha, Christian da Dinamarca ou Ingrid da Noruega.

UE mobiliza-se para ajudar Estados-membros afetados pelas cheiasAo pedido feito pela Pol&243;nia de artigos para tratamento de &225;gua, por outro lado, respondeu j&225; a Su&233;cia com o envio de centenas de embalagens de desinfetante.

Presidente cabo-verdiano inicia hoje visita de 10 dias aos Estados UnidosO Presidente cabo-verdiano inicia hoje um programa de 10 dias de visita aos Estados Unidos (Nova Iorque e Boston) que abrange vários contactos, à margem da 79.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em que vai representar o arquipélago.

Tempestade Boris: UE mobiliza-se para ajudar Estados-membros afetados pelas cheiasAs graves inundações provocadas pela tempestade Boris deixaram estragos na República Checa e na Polónia. Eslovénia, Bélgica, Croácia, Alemanha e Suécia já enviaram ajuda aos países afetados.

