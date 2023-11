Líderes de extrema-direita defendem "outra Europa" sem burocratas

Os líderes de partidos de extrema-direita de Portugal, França e Alemanha defenderam hoje em Lisboa uma "outra Europa" sem burocratas, sublinhando que não são contra o conceito de um continente unido e apontando problemas migratórios e económicos. "Não somos contra a Europa.

Somos contra esta Europa comunitária e é por gostarmos muito da Europa que queremos uma outra Europa, sem burocratas", sublinhou Marine Le Pen, ex-presidente do Rassemblement National (RN) francesa, numa conferência de imprensa em Lisboa. A ex-candidata presidencial francesa falava ladeada pelos líderes do partido português Chega, André Ventura, e da Alternativa para a Alemanha (AfD), Tino Chrupalla, que terminam hoje uma Assembleia Geral, em Lisboa, do Congresso da Identidade e Democracia (ID). No mesmo tom se expressou o líder do partido alemão, que destacou os problemas associados às migrações, que estão a desencadear problemas económicos em muitos países europeus, bem como um aumento generalizado da inflação e uma desindustrialização, com a deslocalização das empresas europeias para a China





