Líderes da UE consideram que inflação ainda é uma 'preocupação fundamental' mas esperam que continue a cair

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosINEM assiste vocalista dos Sisters of Mercy em LisboaOs líderes da União Europeia (UE), esta sexta-feira reunidos em Bruxelas, admitiram que a inflação ainda é uma"preocupação fundamental", mas disseram esperar que a taxa continue a descer, quando as economias...

"A inflação continua a ser uma preocupação fundamental e é essencial que o processo de desinflação prossiga. Continuamos unidos na nossa firme determinação de aumentar a resiliência e a competitividade das nossas economias", lê-se numa declaração da Cimeira do Euro, esta sexta-feira realizada em formato inclusivo (com todos os países da UE e não só da moeda única), em Bruxelas.

No documento, acordado pelos chefes de Governo e de Estado da UE, é salientando que as economias comunitárias"deram provas de uma resistência notável face aos numerosos choques económicos e continuam a crescer, embora com uma dinâmica reduzida". headtopics.com

Um dia depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que deixou as taxas de juro inalteradas, o que acontece pela primeira vez desde julho de 2022 e se deve ao abrandamento da inflação, os líderes da UE vincam que"as regras de coordenação das políticas orçamentais nacionais são essenciais para uma coordenação eficaz das políticas na União Económica e Monetária e para apoiar a resiliência e a estabilidade da...

Nas previsões macroeconómicas de verão, divulgadas em meados de setembro, a Comissão Europeia reviu em baixa a previsão de inflação este ano na zona euro, para 5,6%, referindo que a apertada política monetária"está a funcionar", mas alertou para perdas de rendimento e piorou a projeção para 2024. headtopics.com

Banco Central Europeu decide se mantém taxas de juroO Conselho de Governadores re&250;ne-se, esta quinta-feira, em Atenas, na Gr&233;cia, para debater a pol&237;tica monet&225;ria da zona euro. Consulte Mais informação ⮕

Banco Central Europeu deverá manter as taxas de juroO Banco Central Europeu (BCE) deverá manter as taxas de juro, esta quinta-feira, na primeira pausa do ciclo de subidas dos juros iniciado em julho de 2022. Consulte Mais informação ⮕

Euribor sobe em todos os prazos no dia em o Banco Central Europeu se reúne em AtenasA taxa Euribor subiu a três, a seis e a doze meses esta quinta-feira, dia em que o Banco Central Europeu realiza em Atenas para uma reunião de política monetária. Consulte Mais informação ⮕

BCE mantém taxa de referência inalterada pela primeira vez desde julho de 2022O Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira manter inalterada, nos 4,5 por cento, a taxa de referência, ao cabo de dez agravamentos sucessivos. Consulte Mais informação ⮕

São “inevitáveis recessões suaves de curta duração”Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal e ex-vice do Banco Central Europeu (BCE) defende que 'os bancos centrais terão de pensar em aumentar o objetivo da inflação para 3%'. Consulte Mais informação ⮕

Pepe torna-se o jogador de campo mais velho a jogar na ChampionsCentral do FC Porto ultrapassou antigo central do AC Milan. Consulte Mais informação ⮕