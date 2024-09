Líder supremo do Irão decreta cinco dias de luto pela morte de líder do Hezbollah "Decisão América": a vantagem mínima de Kamala e o fiel eleitorado de TrumpBloco, PCP e Livre criticam Governo em manifestação pelo direito à habitaçãoMiguel Sousa Tavares: “Marcelo Rebelo de Sousa é o grande ventríloquo do Estado.

Líder supremo do Irão decreta cinco dias de luto pela morte de líder do HezbollahAli Khamenei apresentou condol&234;ncias pelo "mart&237;rio do grande" Nasrallah, que era l&237;der da mil&237;cia xiita libanesa desde 1992.

Hezbollah Líder Hassan Nasrallah Ataque Israelitas Após em Sede do HezbollahAs Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram que vários líderes, incluindo Hassan Nasrallah, o líder histórico do Hezbollah, foram mortos durante um ataque aéreo à sede do grupo no Líbano. O exército israelita alegou que o ataque foi realizado enquanto os principais membros do Hezbollah estavam na sede e planejando atividades terroristas contra Israel.

Líder do Irão pede apoio 'de todos os muçulmanos' ao Líbano e ao HezbollahAli Khamenei apelou este sábado aos muçulmanos e a 'todas as forças de resistência da região' para que se juntem na ajuda ao Líbano e ao Hezbollah, mas sem fazer referência ao líder do partido, Hassan Nasrallah, cuja morte foi reivindicada por Israel

Líder Supremo do Irão Ali Khamenei apela aos muçulmanos para confrontarem IsraelEm atualização.

Israel terá colocado explosivos em cinco mil 'pagers' do HezbollahA agência israelita Mossad terá colocado explosivos em cinco mil 'pagers' que foram importados pelo grupo Hezbollah nos últimos meses. Dispositivos explodiram na terça-feira.

Hassan Nasrallah, Líder Histórico do Hezbollah, Potencialmente Morto em Ataque IsraelitaAs Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram ter realizado um ataque aéreo preciso na sede do Hezbollah no Líbano, resultando na morte de vários líderes, incluindo potencialmente Hassan Nasrallah. O ataque durou cerca de cinco horas e o exército israelita afirmou que os principais membros do Hezbollah estavam na sede durante o ataque, coordenando atividades terroristas contra Israel. Uma fonte próxima ao grupo armado confirmou a perda de contato com Nasrallah ontem à noite, mas o Hezbollah ainda não emitiu um comunicado oficial.

