Líder socialista critica discurso do novo primeiro-ministro

O líder socialista está a reagir ao discurso do novo primeiro-ministro, e avisou que é "praticamente impossível" aprovar o próximo Orçamento de Estado de 2025 pelas diferenças com o PSD. Pedro Nuno Santos considera que Luís Montenegro vai "provavelmente" liderar "um Governo de vitimização, da lamentação, do queixume". O secretário-geral do PS está a reagir, esta quarta-feira, na sede do partido, ao discurso de tomada de posse do novo primeiro-ministro português, que tomou posse a 2 de abril.

Numa declaração na sede, no Largo do Rato, em Lisboa, o socialista descreveu o discurso de Luís Montenegro como "sem ambição, sem visão" e "sem um desígnio para Portugal"

