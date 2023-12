Líder do PSD não vai obstaculizar proposta de audição parlamentar do filho do Presidente da República

Se a proposta for apresentada, nós não vamos obstaculizá-la, afirmou o líder do PSD, defendendo que o essencial neste caso das gémeas é que o país não tenha dúvidas de que as regras foram todas cumpridas.

proposta da Iniciativa Liberal (IL) de audição parlamentar do filho do Presidente da República sobre o caso das gémeas Em declarações aos jornalistas no Aeroporto de Beja, no arranque do périplo que vai fazer por este distrito alentejano, até quarta-feira, no âmbito do programa Sentir Portugal, Montenegro defendeu que o essencial neste caso das gémeas é que o país não tenha dúvidas de que as regras foram todas cumpridas. E as regras são aqui a vários níveis. São as regras da intervenção de pessoas com responsabilidade política que possam ter condicionado o rumo e a análise da situação e é podermos também ter uma conclusão de que não houve aqui benefício das pessoas que tiveram acesso a tratamento em desfavor de outras que podiam ter tid





Presidente do PSD apela ao uso da ética republicanaLuís Montenegro pede a Mário Centeno para avaliar as garantias de imparcialidade e isenção do cargo de governador do Banco de Portugal

Presidente da República promulga atualização salarial dos trabalhadores da administração públicaO Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo que estabelece a atualização salarial dos trabalhadores da administração pública para o próximo ano, de um mínimo de cerca de 52 euros ou de 3%

Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismosO presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD. Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente.

Presidente da República comenta demissão do Primeiro-MinistroO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma comunicação ao país sobre o pedido de demissão do Primeiro-Ministro António Costa, provocado pela abertura de um inquérito judicial. O Ministério Público é acusado de criar uma crise política e violar a presunção de inocência.

Presidente do PSD considera normal que primeiro-ministro assuma funções de ministro das InfraestruturasO presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira normal que o primeiro-ministro assuma funções de ministro das Infraestruturas, na sequência da demissão e exoneração de João Galamba, numa altura em estão marcadas eleições legislativas antecipadas.

Homem que ameaçou matar o Presidente da República é condenado a internamento compulsivoO homem que ameaçou em 2022 matar o Presidente da República foi condenado em tribunal a internamento compulsivo em unidade hospitalar, entre o mínimo de um mês e o máximo de três anos e quatro meses.

