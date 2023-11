Líder do PSD afirma que governo 'ruiu por dentro' e pede eleições antecipadas

O líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou que o governo 'ruiu por dentro' e que a única solução é realizar eleições antecipadas. Ele garantiu que o partido está preparado para enfrentar as eleições. Montenegro também rejeitou qualquer possibilidade de aliança com o partido Chega e seu líder André Ventura. Após horas de silêncio, Montenegro fez duras críticas ao PS, acusando-os de 'compadrio', 'manipulação', 'mentira' e de criar uma legião de pobres.

Ele reagiu à demissão de António Costa e afirmou estar pronto para se candidatar a primeiro-ministro

:

