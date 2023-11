Líder do PSD acusa PS de contribuir para florescimento de negócios privados na Saúde e Educação

O líder do PSD acusou o PS de António Costa de mais ter contribuído para o florescimento de negócios privados na Saúde e da Educação, por falta de resposta dos serviços públicos, agravando desigualdades entre ricos e pobres

. "Foi pelas mãos do PS, em muitas alturas de braço dado com o PCP e o Bloco de Esquerda, que mais floresceu em Portugal o negócio privado da Saúde e da Educação e em que mais se intensificou a desigualdade entre quem tem dinheiro para recorrer a esta oferta e quem não tem e fica à porta de um hospital à espera de ser atendido, à porta de um centro de saúde à espera de ter um médico de família ou à porta da escola à espera de ter professor a todas as disciplinas", afirmou Luís Montenegro. O presidente do PSD discursava durante um jantar com militantes e simpatizantes na Lourinhã, na sexta-feira, com o qual encerrou o roteiro do programa"Sentir Portugal" pelos concelhos da distrital Área Oeste, no distrito de Lisboa. Na Saúde, como na Educação, para cujos problemas tem vindo a alertar e dar soluções, Montenegro defendeu que há cada vez mais portugueses a recorrerem ao privado, criticando o PS por não conseguir garantir a"igualdade de oportunidades" no acesso aos serviços público

:

