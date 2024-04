Líder do Partido Socialista acusa Governo de começar 'da pior maneira'

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

. Quanto ao Pacto de Estabilidade, Pedro Nuno Santos diz que vai analisar o documento para não ser surpreendido.temos que ter muito cuidado com cada anúncio que faz o Governo Precisamos de tempo para analisar. Temos de ter todo o cuidado com tudo o que o governo apresenta porque podemos ser surpreendidos“, acusa. “O choque fiscal de 1.500 milhões, 90% já está inscrito no Orçamento do Estado, responsabilidade do anterior governo”, referiu.

Partido Socialista Governo Luís Montenegro Medidas IRS Orçamento Do Estado Pacto De Estabilidade

15 minutos: emigração travou a reeleição do socialista Santos SilvaOs votos da emigração deram um deputado à AD, outro ao PS e dois ao Chega, que impediu a reeleição do socialista Augusto Santos Silva, conseguidos com a votação das comunidades portuguesas na Suíça e no Brasil. Por cá, na saúde, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera atingiu as 22 horas.

Hugo Soares: 'Queremos dialogar com todos, em especial com o Partido Socialista'O futuro líder parlamentar do PSD diz que os sociais-democratas querem “dialogar com todos os partidos” e espera uma postura de colaboração por parte do PS.

Primeiro-ministro responde a deputado socialista durante debate do programa de GovernoDurante o debate do programa de Governo, o primeiro-ministro respondeu às críticas do deputado socialista Mendonça Mendes, afirmando que o Governo não quer favores do PS e que o partido deve cumprir o seu compromisso com o país.

PSD. Aguiar-Branco candidato a presidente da Assembleia da República e Hugo Soares a líder parlamentarSe for eleito, antigo ministro da Defesa suceder&225; ao socialista Augusto Santos Silva.

IRS: Pedro Nuno Santos acusa Governo de 'fraude e embuste' sobre alívio fiscalO secretário-geral do PS criticou o facto de o ministro das Finanças ter clarificado que os 1.500 milhões de euros de redução do IRS que tinham sido anunciados pelo primeiro-ministro afinal representarem cerca de 200 milhões de euros, uma vez que não se vão somar aos mais de 1.

Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de preparar 'governo de vitimização'Tese defendida na Renascença pelo social-democrata José Matos Correia. Socialista Porfírio Silva considera que Luís Montenegro está a tentar fazer uma reforma 'informal' da Constituição ao exigir o cumprimento da legislatura após a aprovação do programa de Governo. (OE) não implica de forma automática a queda do Governo, defende o social-democrata José Matos Correia, em declarações ao programa. Depois de o primeiro-ministro ter defendido que quem viabiliza o programa de Governo deve permitir a sua execução até ao final do seu mandato ou até à aprovação de uma moção de censura, o antigo deputado do PSD vem lembrar que um Governo pode manter-se em funções mesmo com o chumbo do Orçamento. 'Se o pensamento do Presidente da República não foi alterado em função daquilo que foi um erro, eu acho mau sinal'

