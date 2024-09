Líder do Hezbollah Hassan Nasralla Morreu em Ataque em Beirute

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

Antes de representar o Hezbollah, Hassan Nasralla aderiu ao movimento Amal, na altura uma milícia xiita, tendo passado um breve período na cidade santa iraquiana de Najaf para frequentar um seminário xiita. Em 1982, na sequência de uma invasão de Israel ao Líbano, veio a separar-se do grupo. Hassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelPortugalAs teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua rede

Hassan Nasralla, líder do Hezbollah, morre em ataque no LíbanoO líder carismático e controverso Hassan Nasralla, que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar Israel, morreu num ataque ao quartel da milícia em Beirute. Nasralla acompanhou a evolução do grupo por mais de três décadas.

Israel bombardeou o quartel-general do Hezbollah em Beirute: ataque teve como alvo líder Hassan NasrallahVários meios de comunicação internacional avançam que o ataque teve como principal alvo o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Fontes do grupo islamita fizeram saber que Nasrallah não foi atingido e está bem

Hezbollah Líder Hassan Nasrallah Ataque Israelitas Após em Sede do HezbollahAs Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram que vários líderes, incluindo Hassan Nasrallah, o líder histórico do Hezbollah, foram mortos durante um ataque aéreo à sede do grupo no Líbano. O exército israelita alegou que o ataque foi realizado enquanto os principais membros do Hezbollah estavam na sede e planejando atividades terroristas contra Israel.

Militares israelitas lançam ataque em Beirute e matam um comandante do HezbollahOs militares israelitas mataram uma figura importante do Hezbollah durante um ataque nos subúrbios a sul de Beirute, esta sexta-feira, agravando drasticamente o conflito entre Israel e o grupo apoiado pelo Irão. Os militares israelitas disseram ter conduzido um “ataque direcionado” em Beirute.

Hezbollah anuncia morte de segundo comandante no ataque israelita em BeiruteOrganização xiita confirma morte de 15 comandantes e operacionais. Recuperados quatro corpos em ataque ao campo de refugiados de Nuseirat.

Dois altos comandantes do Hezbollah mortos em ataque israelita a BeiruteIbrahim Aqil era procurado pelos Estados Unidos e Ahmed Wahbi supervisionou as operações militares das forças especial de Al Radwan na Faixa de Gaza. Segundo o exército israelita, o ataque ao Líbano resultou ainda na morte de outros 14 comandantes do Hezbollah.

