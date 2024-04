Líder do Hamas apela ao regresso de pessoas deslocadas e ao fim do bloqueio em Gaza

O líder da ala política apelou ao regresso de "todas as pessoas deslocadas", à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e ao fim do "bloqueio". Continuamos empenhados nas nossas exigências, sublinhou Ismail Haniyeh, num discurso proferido no Dia de Jerusalém, no qual apelou ao regresso de "todas as pessoas deslocadas", à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e ao fim do "bloqueio".

Citado pela Al-Jazeera, o dirigente do Hamas disse que está também a tentar chegar a um acordo "honroso" para a troca de reféns por prisioneiros. As palavras de Haniyeh surgem um dia depois de o Governo israelita ter anunciado que apresentou uma nova propost

