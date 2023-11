Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassos

, afirmou Haniyeh a partir do Qatar, num discurso transmitido pelos meios de comunicação social do Hamas. "Não haverá segurança nem estabilidade na região e fora dela se os direitos do nosso povo à liberdade, à independência e ao regresso não forem concretizados"Ismail Haniyeh alegou também que o ataque de 07 de outubro do Hamas a Israel em que militantes assassinaram 1.

Segundo o movimento islamita, mais de 8.500 pessoas foram mortas e milhares de outras ficaram feridas nos bombardeamentos com que Israel retaliou contra o ataque desencadeado pelo Hamas, considerado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia e que controla Gaza desde 2007, quando expulsou do território o partido palestiniano Fatah, que governa a Cisjordânia.

Israel tem lançado ataques aéreos contra Gaza desde 07 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram aldeias e postos militares israelitas.

CMJORNAL: Soldado israelita sequestrada pelo Hamas libertada durante operação terrestre em GazaAcompanhe o conflito ao minuto.

DNTWIT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasAs Forças de Defesa de Israel anunciaram que os seus caças bombardearam o centro de comando do batalhão de Beit Lahia, no norte de Gaza, matando Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro.

RENASCENCA: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO ex&233;rcito de Israel informou que Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em territ&243;rio israelita, a 7 de outubro, morreu na &250;ltima noite.

RTPNOTICIAS: Exército ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO exército israelita informou hoje que as suas tropas atacaram nas últimas horas cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo instalações militares subterrâneas do movimento islamita Hamas, matando um dos comandantes do grupo.

VISAO_PT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

OBSERVADORPT: Israel diz que atacou militantes do Hamas dentro dos túneis em GazaMais uma noite de intensos bombardeamentos por parte de Israel, na Faixa de Gaz que mataram uma família de 18 pessoas. Israel diz que abateu 300 alvos, inclusive dentro dos túneis do Hamas.

