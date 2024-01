Líder do Chega promete recuperar tempo de serviço dos professores

O líder do Chega falou no encerramento da VI Convenção do partido, em Viana do Castelo. Prometeu recuperar o tempo de serviço dos professores, as PPP na Saúde, o regresso do SEF e pôr a banca a ajudar no crédito à habitação.O presidente do Chega prometeu este domingo que, em quatro anos, vai recuperar o tempo de serviço dos professores que foi congelado no passado, considerando que o partido tem que"ser essa voz" porque o PS e PSD deixaram de o ser





revistasabado » / 🏆 19. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Montenegro reafirma que PSD não governará com o ChegaLuís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos colando o PS à esquerda e insistindo que PSD é a única alternativa nas eleições legislativas de Março

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Chega recruta descontentes do PSD, CDS e ILAs sondagens indicam que o grupo parlamentar do Chega deve crescer, já no dia 10 de março. E André Ventura parece continuar a"namorar" descontentes do PSD, CDS e IL com vista a reforçar o seu partido.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Aliança PSD+CDs+IL à beira da maioria em nova sondagemPS de Pedro Nuno reduz diferença para PSD no estudo da Consulmark2 para o SOL e EuroNews. Na primeira sondagem sobre a intenção de voto dos portugueses nas próximas legislativas depois de conhecido o novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, o PSD mantém-se na frente, mas agora apenas com um ponto de vantagem sobre o partido no poder – a diferença, no último estudo da Consulmark2 para o Nascer do SOL e Euronews, era de quatro pontos (depois de distribuídos de forma meramente aritmética os inquiridos ainda indecisos). Este novo estudo, realizado entre o último domingo (ou seja, no dia seguinte à confirmação da eleição de Pedro Nuno Santos nas eleições diretas do PS) e quarta-feira, continua a apontar para uma clara maioria de direita no próximo hemiciclo e revela que uma coligação alargada do PSD com o CDS e a IL ficaria à beira da maioria absoluta

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

CDS e PSD chegam a acordo para coligação pré-eleitoralCDS terá nomes em pelo menos dois a três lugares elegíveis. Coligação vai chamar-se Aliança Democrática, recuperando o valor simbólico do acordo que há mais de 40 anos foi impulsionado por Sá Carneiro (PSD), Freitas do Amaral (CDS) e Ribeiro Telles (PPM). Acordo serve também para as europeias de junho

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Sondagem mostra PSD com pequena vantagem nas intenções de voto em PortugalNa primeira sondagem sobre a intenção de voto dos portugueses nas próximas legislativas depois de conhecido o novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, o PSD mantém-se na frente, mas agora apenas com um ponto de vantagem sobre o partido no poder – a diferença, no último estudo da Consulmark2 para o Nascer do SOL e Euronews, era de quatro pontos (depois de distribuídos de forma meramente aritmética os inquiridos ainda indecisos).

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Análise sobre os líderes do PS e do PSD nas eleiçõesEspecialistas em marketing político analisam as forças e fraquezas dos líderes do PS e do PSD nas eleições de março

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »