Líder do Chega defende mais esclarecimentos sobre tratamento de gémeas luso-brasileiras

Depois das declarações do Presidente da República em Belém, o líder do Chega realça a necessidade de “mais esclarecimentos, de várias entidades” sobre o processo de tratamento, no valor de quatro milhões de euros, das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria.

“Ninguém está acima da lei”, sublinha André VenturaO líder do Chega defendeu nesta segunda-feira que o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas em Portugal “vai precisar de mais esclarecimentos, de várias entidades”, depois de o Presidente da República se ter pronunciado ao final da tarde sobre a informação que recolheu e os registos existentes em Belém André Ventura considera que Marcelo Rebelo de Sousa “tomou a iniciativa de fazer ele próprio um esclarecimento porque sentiu que a pressão estava a ser bastante forte”. “Mas acho que temos de perceber todo o percurso que levou até aqui”, acrescentou, em entrevista à CNN Portuga





