Líder das IDF é contra cessar-fogo: 'Precisamos de continuar a atacar o Hezbollah. Há anos que esperamos por esta oportunidade'

Líder das IDF é contra cessar-fogo: "Precisamos de continuar a atacar o Hezbollah .

E condena a “agressão” de Israel ao Líbano, defendendo que os libaneses estão a ser sujeitos a uma “guerra de genocídio”.Na Assembleia Geral da ONU, o líder da Autoridade Palestiniana desmente as “mentiras” que acusa Benjamin Netanyahu de ter proferido quando discursou no Congresso norte-americano, nomeadamente sobre Israel “não matar civis inocentes”.

Continua dizendo que a Palestina está a ser alvo de um “genocídio” e um dos crimes mais “odiosos da nossa era”, tendo já matado “mais de 40 mil mártires só em Gaza, e milhares continuam debaixo dos escombros”.Israel atacou esta quinta-feira uma escola em Gaza, na região de Jabalia, tendo já provocado pelo menos quinze mortes, escreve a Al-Jazeera.

As forças israelitas atingiram uma ponte na fronteira entre o Líbano e a Síria, diz o Hezbollah e fontes do governo libanês, citados pelao exército israelita garante que aquela ponte serve como ponto de passagem de armas para o Hezbollah, vindas da Síria, para atacar Israel. “Vamos continuar a combater o grupo terrorista do Hezbollah com toda a força até à vitória e até ao regresso dos habitantes do norte às suas casas em segurança”, disse o ministro,que lembra que estas palavras podem ter um peso acrescido uma vez que Katz está a desempenhar funções de Netanyahu enquanto este se encontra nos Estados Unidos, para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

