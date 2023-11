Líder da Iniciativa Liberal defende que já não havia condições para António Costa manter funções como primeiro-ministro

07/11/2023 17:05:00 cmjornal 1 min.

O líder da Iniciativa Liberal defende que já não havia condições para António Costa manter funções como primeiro-ministro. António José Vilela fala sobre o processo que investiga os negócios do hidrogénio e lítio, que visa crimes de corrupção. António Costa vai ao Palácio de Belém pela segunda vez para falar com o Presidente da República. O Orçamento do Estado para 2024 é aprovado com IUC nas entrelinhas e sem referência à TAP. Encontros, amor e amizade: encontre o seu "felizes para sempre" numa plataforma de encontros. Todos podemos combater as alterações climáticas.