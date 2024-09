Líder da IL desafia Governo a recusar propostas do PS para OE de 2025

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

"Qualquer passo que a AD dê no sentido de viabilizar as propostas que o PS apresenta é um passo claro no sentido de se afastar obviamente da visão da Iniciativa Liberal e de continuar a atrasar o país", afirmou Rui Rocha, na sessão de abertura do no Encontro Nacional da Juventude do partido. Rui Rocha alertou que descida do IRS poderá ser inconstitucional e criar desigualdade, defendendo antes a descida do IRS para todos.

Pedro Nuno Santos garante: “O PS não viabilizará nenhum orçamento que inclua as alterações ao IRS e IRC”"Radical e inflexível": Montenegro reage a proposta do PS sobre alterações do IRS e IRC

