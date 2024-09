Khamenei Apela à Ajuda aos Líbanos e Hezbollah Contra Israel

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, pediu aos muçulmanos este sábado “que ajudem o povo do Líbano e o orgulhoso Hezbollah com todos os meios de que disponham e os ajudem a enfrentar o regime perverso” de Israel .

"A matança de pessoas indefesas no Líbano revelou mais uma vez a todos a ferocidade do cão raivoso sionista e demonstrou a miopia e a política estúpida dos líderes do regime usurpador ", disse Khamenei. Khamenei acrescentou que o destino da região"será determinado pelas forças da resistência e pelo orgulhoso Hezbollah à sua frente".

Morte do nº1 do Hezbollah: "O que o Irão vai fazer? Vingar ou tentar chegar a um novo acordo nuclear?"

Irã Líbano Hezbollah Israel Conflitos Armados

