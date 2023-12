Kathleen é libertada após ser perdoada pelo estado da Nova Gales do Sul

Kathleen já tinha sido libertada em junho quando foi perdoada pelo estado da Nova Gales do Sul





Violência intensifica-se no sul da Faixa de GazaA violência intensifica-se no sul da Faixa de Gaza, onde milhares de civis procuram proteger-se dos combates entre as forças israelitas e elementos do Hamas.

'A nova geração não vai aprender a conduzir': fundador do Waze e o futuro da mobilidadeEm entrevista à SIC, Uri Levine defende que só uma rede de transportes rápida e gratuita vai conseguir tirar carros das cidades. Sobre a guerra no Médio Oriente, diz que os palestinianos “sofrem mais com o Hamas do que com os Israelitas”.

TAP ganha prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do SulA TAP voltou a ser eleita, nos World Travel Awards, a companhia aérea líder mundial em África e na América do Sul. É a sexta vez consecutiva que a empresa portuguesa arrecada estas distinções. Fique a saber que outros prémios vieram para Portugal:

Pedro Nuno Santos admite nova geringonça no GovernoO candidato a líder do PS garante que está frente de José Luís Carneiro tanto nas contas internas como nas hipóteses de ser primeiro-ministro, numa apresentação à Juventude Socialista.

Açorianos dispensam 'atraso' de nova crise políticaOrçamento para 2024 é votado esta quarta-feira e o chumbo o cenário mais provável. Em Ponta Delgada há quem reclame por novas eleições, mas também quem dispense nova crise política.

Nova geração do Toyota C-HR chega a Portugal com estilo vanguardistaA segunda geração do Toyota C-HR já circula nas estradas portuguesas com look vanguardista, muita tecnologia e motorizações híbridas mais potentes. Este novo SUV compacto foi concebido e produzido na Europa, e pretende conquistar novos clientes, atraídos pelo estilo irreverente e agressivo, que contrasta com a imagem convencional de outros SUV.

