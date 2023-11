Katherine Maher quer "reconstruir alguma confiança perdida" e recentrar a Web Summit no trilho das start-ups e de debates sobre a forma como a tecnologia deve servir a sociedade. A nova CEO da Web Summit apresenta-se com pontualidade no estúdio da Renascença no Pavilhão 4 da FIL. O estilo contrasta muito com o de Paddy Cosgrave.

A presidente-executiva que lhe sucedeu vem acompanhada por quatro seguranças e duas assessoras de comunicação vigilantes, num movimento "em bolha", munido de auriculares e microfones emissores. Entre perguntas incontornáveis, Katherine Maher foi caminhando ao longo da entrevista para uma maior distensão e foi com muitos risos que falou das suas novas rotinas em Lisboa.Fiquei absolutamente impressionada com o tamanho e a escala da Web Summit. Tivemos mais de 70.000 participantes e 2.600 startups. A diversidade geográfica, de fundadores em termos do número de mulheres que lideram startups e a participação no "Women in Tech" tem sido realmente impressionante, bem como a energia no terren

