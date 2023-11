Katherine Maher, ex-líder da dona da Wikipedia, assume comando na Web Summit

Katherine Maher é a nova CEO da Web Summit, segundo anunciou esta segunda-feira a empresa em comunicado publicado no X (antigo Twitter).

Maher vai substituir Paddy Cosgrave na liderança da conferência tecnológica.Ao criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

Katherine Maher, ex-presidente da Wikipedia, é a nova CEO da Web SummitO anúncio foi feito esta segunda-feira. Katherine Maher substitui Paddy Cosgrave como CEO da Web Summit. Consulte Mais informação ⮕

Web Summit nomeia ex-Wikipedia Katherine Maher para CEONomeação surge depois da polémica envolvendo as declarações do antigo CEO e fundador da cimeira, Paddy Cosgrave, sobre a atuação de Israel após o ataque do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Katherine Maher é a nova CEO da Web SummitSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Ex-diretora executiva da Fundação Wikimedia é a nova CEO da Web SummitKatherine Maher sucede a Paddy Cosgrave. Consulte Mais informação ⮕

Ex-editora executiva da Wikipedia escolhida para CEO da Web SummitKatherine Maher vai ser a responsável do evento tecnológico, agendado para novembro em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Ex-editora executiva da Wikipedia é a nova CEO da Web SummitKatherine Maher vai ser a responsável do evento tecnológico. Consulte Mais informação ⮕