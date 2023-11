Katherine Maher é nova presidente executiva da WebSummit

A cimeira de tecnologia vai decorrer em Lisboa entre os dias 13 e 16 de Novembro. São esperados 70 mil participantes.

O ex-CEO Paddy Cosgrave demitiu-se depois de ter feito comentários sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Polémica que levou a pedidos de boicote por parte do Governo israelita.

Katherine Maher, ex-presidente da Wikipedia, é a nova CEO da Web SummitO anúncio foi feito esta segunda-feira. Katherine Maher substitui Paddy Cosgrave como CEO da Web Summit.

