Katherine Maher é a nova CEO da Web Summit

A nova CEO vai assumir a organização do evento deste ano, que decorre em Lisboa, entre 13 e 16 de novembro.Depois da demissão de Paddy Cosgrave, a Web Summit anuncia o nome da nova CEO. Katherine Maher, ex-diretora executiva da Wikipédia, assume o cargo de gestão da maior cimeira tecnológica do mundo. O anúncio foi feito na rede social X/Twitter.

