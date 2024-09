Kate e William participam em missa na Igreja de Crathie Kirk após fim do tratamento da princesa de Gales

Ataque a caravana no Paquistão. Embaixador diz que zona é calma, mas"alvo era novo"“Não basta dizer que se prendem os incendiários”. A floresta “precisa de um projeto”Kate e William saíram do castelo de Balmoral este domingo para uma missa na Igreja de Crathie Kirk. Há duas semanas, a princesa de Gales anunciou que tinha terminado o tratamento de quimioterapia .

William e Kate dirigiram-se à Igreja de Crathie Kirk, perto do castelo de Balmoral, juntamente com outros membros da família real. O Rei D. Carlos e a rainha Camilla seguiram para o mesmo destino em carros separados., para participar nas cerimónias do 'Rememberance Sunday', que homenageia os militares e civis que defenderam o Reino Unido nas duas guerras mundiais. Este ano, a celebração decorre a 10 de novembro.

Há duas semanas, Kate Middleton anunciou que tinha completado o tratamento de quimioterapia. Durante os nove meses de tratamento,. Em julho, contudo, visitou Wimbledon, juntamete com a sua filha, a princesa Charlotte. Durante o evento, que ainda ocorreu durante o seu tratamento, foi ovacionada de pé, quatro meses depois de ter oficialmente anunciado que tinha recebido um diagnóstico de cancro.Kate Middleton diagnosticada com cancroTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Kate Middleton Príncipe William Reino Unido Tratamento De Quimioterapia Igreja De Crathie Kirk

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Kate Middleton volta a aparecer em público: princesa está na Escócia com a família realFoi uma das poucas aparições públicas de Kate Middleton desde que revelou ter um cancro. A princesa foi fotografada ao pé do marido, o príncipe William, a caminho da missa na igreja de Crathie Kirk, na Escócia.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Kate Middleton vista pela primeira vez em público desde que terminou quimioterapiaKate e o marido, o príncipe William, foram vistos na igreja com o rei Carlos III e a rainha Camila perto da propriedade real de Balmoral, na Escócia.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Princesa de Gales pela primeira vez em público desde que concluiu quimioterapiaKate e o príncipe William foram vistos na igreja com o rei Carlos III e a rainha Camila.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Papa condena proibição da Igreja Ortodoxa ligada a Moscovo na Ucrânia“Quem ora verdadeiramente, ora sempre por todos. Nenhum mal se comete ao orar e se alguém cometer o mal contra o seu povo, será culpado disso, mas não pode ter cometido o mal ao orar”, declarou o Papa

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

PSP detém homens por agressão com arma branca junto à igreja do Santo CristoSegundo a PSP, os homens em causa entraram em 'desentendimentos relacionados com uma alegada transação de droga, num quadro social de tráfico, consumo e toxicodependência'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Soraia Tavares: “Achava que a minha vida estava perdida se não fosse à igreja”Neste verão, a atriz e cantora já pisou os palcos dos maiores festivais, ensaia para uma novela e entusiasma-se com uma roadtrip que fará, numa autocaravana, com o também ator Vicente Wallenstein. Durante a entrevista à SÁBADO, caminhou seis quilómetros (o equivalente a oito mil passos).

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »